عاجل..منفذ الدهس بتل أبيب" شاب" من الخليل وحماس والجهاد تشيدان بالعملية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ عملية الدهس في تل أبيب شاب من بلدة السموع بالخليل بالضفة الغربية وعمره 23 عاما.

وأفادت نفس الوسائل أن المنفذ قام بعملية الدهس ثم ترجل بعد الدهس وقام بعمليات طعن للمصابين قبل أن يطلق عليه الرصاص من جانب الشرطة الإسرائيلية ويلقى حتفه في الحال.

وأصيب 10 إسرائيليين بينهم حالات خطيرة ظهر اليوم الثلاثاء في عملية مزدوجة نفذها فلسطيني بتل أبيب، قبل أن يتم إطلاق النار عليه واستشهاده.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية إن فلسطينيًا نفذ عملية دهس وطعن في تل أبيب، أدت لإصابة 10 إسرائيليين، بينهم 3 جراح خطيرة، وهو ما أكده المتحدث باسم شرطة الاحتلال.

وفي أعقاب ذلك توجه مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي إلى مكان العملية في تل أبيب.

وأفادت تقارير صحفية أن عملية الدهس تأتي كرد فعل أولي لما يحدث من اعتداءات من جانب إسرائيل في جنين بالضفة الغربية.

وأشادت حماس العملية مؤكدة أنها رد فعل أولي لما يحدث من مجازر في جنين وسط صمت عالمي غريب.

كما أشادت حركة الجهاد بالعملية وأكدت أنها رد فعل لما يحدث من مجازر للفلسطينيين.