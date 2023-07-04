مصرع طفل داخل مياه بئر مزرعة بالشرقية

لفظ طفل في الخامسة عشر من عمره؛ أنفاسه الأخيرة ظهر اليوم الثلاثاء، داخل مياه بئر بمزرعة فى الشرقية، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى القرين المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من مركز شرطة أبو حماد بوجود جثة لطفل يبلغ من العمر 15 عاما، غريق داخل بئر بطريق وادي الملاك داخل مزرعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للفحص والمعاينة، وتم إخطار النيابة العامة التي كلفت المباحث حول الواقعة وملابساتها، ومدى وجود ثمة شبهة جنائية في الحادث أو من عدمه.