وفاة طالب بكلية الصيدلة على يد مهندس بالقليوبية

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، واقعة أليمة بدأت بنشوب مشاجرة بين طالب بكلية الصيدلة ومهندس، إثر اصطدام سيارة الأخير بسيارة المجني عليه، وقام على إثرها المتهم باستدراج الطالب قائلاً "عايز حقك تعالي ورايا"، وعندما توجهت الضحية إلى الجاني، سدد له عدة طعنات، وجرى نقل المجني عليه للمستشفى، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس مهندس يبلغ من العمر 36 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين ورود بلاغ من المستشفى باستقباله "يوسف شريف" طالب بكلية الصيدلة مصابا بعدة طعنات بالجسد، وكشفت التحريات إصابة طالب بكلية الصيدلة بـ8 طعنات متفرقة، إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم إثر اصطدام سيارة المتهم بالمجنى عليه، وخلال معاتبته له ردد قائلا للمجنى عليه "عايز حقك تعالي ورايا".

وأوضحت التحريات، أن المتهم قام بالسير خلف المجني عليه ثم استدرجه إلى أحد الشوارع الخالية من المارة وطعنه بسكين، وجرى نقله للمستشفى لتقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتوفي بعد أسبوع متأثرا بإصابته.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

فيما مصرع عامل إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي، جراء اصطدام قطار به، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أسفل الطريق الدائري، دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جري نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، يفيد باصطدام قطار بعامل أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائري دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "إبراهيم م ج"، 27 سنة، عامل، مقيم قرية العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، أسفل الطريق الدائري، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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