صرف صحى لـ«فرشوط» ضمن «حياة كريمة»

تلقت «الوفد» ردا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بخصوص ما نشر بالموقع الإلكترونى يوم الثلاثاء الموافق 30/5/2023، تحت عنوان «طلب إحاطة بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف الصحى بقريتى الخوالد والكوم الأحمر بمركز أبوتشت وفرشوط - قنا»، وقد أفاد الرد بأن مشروع الصرف الصحى بقرية الخوالد ضمن قرى مركز أبوتشت والجارى تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع الصرف الصحى بقرية الكوم الأحمر ضمن قرى فرشوط والجارى تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مدير إدارة العلاقات العامة

محاسب/ غادة عبدالمنعم محمد منصور