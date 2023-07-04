عاجل.. إصابة 10 إسرائيليين منهم 3 حالات خطرة وحماس تتبنى العملية

أصيب 10 إسرائيليين بينهم حالات خطيرة ظهر اليوم الثلاثاء في عملية مزدوجة نفذها فلسطيني بتل أبيب، قبل أن يتم إطلاق النار عليه واستشهاده.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية إن فلسطينيًا نفذ عملية دهس وطعن في تل أبيب، أدت لإصابة 10 إسرائيليين، بينهم 3 جراحين خطيرة، وهو ما أكده المتحدث باسم شرطة الاحتلال.

وأشارت القناة إلى استشهاد المنفذ والذي لم تعرف هويته بعد برصاص أحد المستوطنين الذين تواجدوا بالمكان.

وفي أعقاب ذلك توجه مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي إلى مكان العملية في تل أبيب.

وأفادت تقارير صحفية أن عملية الدهس تأتي كرد فعل أولي لما يحدث من اعتداءات من جانب إسرائيل في جنين بالضفة الغربية.

وتبنت حماس العملية مؤكدة أنها رد فعل أولي لما يحدث من مجازر في جنين وسط صمت عالمي غريب.