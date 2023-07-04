توصيل الصرف الصحى لقرى البحيرة ضمن «حياة كريمة»

تلقت «الوفد» رداً من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بخصوص ما نشر بالموقع الإلكترونى يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023، تحت عنوان «قرية جنبواى بالبحيرة شكوى الأهالى بغرق القرية بمياه الصرف الصحى»، وقد أفاد الرد بأن أعمال الصرف الصحى بقرية جنبواى «صرف ذاتى» تم تنفيذه بمعرفة الأهالى، وجارٍ حاليا توصيل خدمات الصرف الصحى بعد 6 مراكز بالبحيرة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، وسيتم توصيل خدمات الصرف الصحى لباقى القرى المحرومة بباقى المراكز ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مدير إدارة العلاقات العامة

محاسب/ غادة عبدالمنعم محمد منصور