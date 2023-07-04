مساعدة لأسرة «خلف»

أنا مريض فشل كلوى مزمن، وأرقد أغلب الوقت بالفراش، وليس لى أى دخل أو مورد رزق وكل معيشتى أنا وأسرتى المكونة من زوجة وثلاثة أولاد فى غرفة وصالة، ومنذ أكثر من عامين تقدمت للحصول على معاش من تأمينات الخليفة ولم يهتم بى أحد، فماذا أفعل وأنا رجل بين الحياة والموت وماذا تفعل الزوجة وثلاثة أولاد فى ظل معيشة قاسية صعبة أتمنى أن تجد استغاثتى اهتمام وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

خلف عبدالغنى سليمان عبدالغنى

7 حارة التونسى - الخليفة - القاهرة

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