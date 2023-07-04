محافظ بنى سويف يستقبل سفير سنغافورة لافتتاح مصنع النباتات الطبية

المحافظ يستقبل سفير سنغافورة

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، السيد دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بمصر، في مستهل زيارته للمحافظة، والتي تتضمن افتتاح مصنع دهيدرو لإنتاج وتصنيع وتصدير النباتات الطبية والعطرية بمنطقة بياض العرب الصناعية، وذلك في حضور وفد من السفارة السنغافورية بالقاهرة.

ورحب المحافظ بالسفير على أرض بني سويف، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر وسنغافورة والتي لها أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على الشعبين، خصوصًا أن هذه الفترة تشهد تقدمًا وتطورًا ملحوظًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مستوى العلاقات الدولية والثنائية بين البلدين الصديقين التي تربطهما علاقات نوعية في عدد من المجالات.

واستعرض المحافظ المقومات والموارد المتاحة والمميزات النسبية التي تتوافر بالمحافظة في مجالات الصناعة والاستثمار والسياحة، مشيرًا إلى أن المحافظة حاليًا تمتلك 8 مناطق صناعية، والتي تحتضن مصانع عالمية وكبرى مثل سامسونج ودهيدروفودز وإميسا ومجموعة العربي في مختلف المجالات مثل الصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والإلكترونيات والنباتات الطبية والعطرية والورقية وغيرها.

ونوه المحافظ عن المقومات السياحية للمحافظة والاستراتيجية التنموية السياحية، التي تنفذها المحافظة، لا سيما أن بني سويف لديها شبكة طرق قوية ومشروعات قومية في مختلف المجالات، جعلتها من المحافظات الواعدة، خصوصًا في ظل اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد، وتوجيه بوصلة التنمية تجاهها، مؤكدًا أن بني سويف لديها المقومات الأثرية والتاريخية والطبيعة المتميزة في مقدمة ذلك: هرم ميدوم وآثار دشاشة ومحمية كهف ووادي سنور والنيل، وأن بني سويف لديها خطة طموحة لتكون نقطة توقف لمسار رحلة العائلة المقدسة، خصوصًا أن لديها دير الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة في العالم وغيرها من المقومات.

من جانبه أعرب سفير سنغافورة عن إعجابه الكبير ببني سويف، مشيدًا بالاستثمارات السنغافورية بمصر، وأن المصنع الذي سيتم افتتاحه اليوم في مجال النباتات الطبية والعطرية، يعد أحد الاستثمارات التي تجسد التعاون المستمر بين مصر وسنغافورة، وباكورة الاستثمار السنغافوري ببني سويف، مؤكدًا إمكانية التعاون في مجالات السياحة واجتذاب السائح السنغافوري لبني سويف، كإحدى المدن المصرية المتميزة سياحيًا.

FB_IMG_1688466635703

FB_IMG_1688466633350