إحلال وتجديد شبكات عزبة الصفيح

تلقت «الوفد» رداً من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بخصوص ما نشر تحت عنوان: «قرى تنتظر حياة كريمة.. عزبة الصفيح أموات على قيد الحياة».

وقد أفاد الرد بأنه بالإحاطة بأن شركة صرف صحى الإسكندرية أفادت بأن الشركة تقوم باتخاذ اللازم فور ورود أى شكوى أو حالة سدد تخص هذه المناطق وكذلك يتم تنفيذ خطة الصيانة الدورية لتطهير الشبكات والمجمعات طبقاً للخطة الموضوعة - أما بخصوص الإحلال والتجديد للشبكات فإنه يتم عمل إحلال وتجديد للشبكات المتهالكة طبقاً لخطة الشركة.

مدير عام العلاقات العامة

أ. هناء عامر