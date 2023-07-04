احتجاجات فرنسا.. أب يضع ابنه في صندوق السيارة| شاهد 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر رجلًا يضع ابنه في صندوق السيارة، لمنعه من المشاركة في أعمال الشغب في احتجاجات فرنسا.

احتجاجات فرنسا

وأظهر مقطع الفيديو، والد الفتى المراهق، وهو يجر ابنه من ملابسه ويسير به في اتجاه السيارة، ثم فتح صندوق السيارة ووضعه داخله لمنعه من المشاركة في احتجاجات فرنسا.

احتجاجات فرنسا.. حرق منزل رئيس بلدية باريس وأسرته نائمة

احتجاجات فرنسا.. تعرض منزل رئيس بلدية في باريس، الأحد، للاقتحام بسيارة وأُضرمت فيه النيران، بينما كانت زوجته وطفليه نائمين بالداخل، وذلك خلال الاضطرابات التي اجتاحت البلاد بعد مقتل شاب برصاص الشرطة.

وقال رئيس بلدية لاي ليه روز جنوبي باريس، فينسون جونبرون، إن زوجته وأحد طفليهما، البالغين من العمر 5 و7 أعوام، أصيبوا أثناء فرارهم من المبنى في الساعات الأولى من الصباح.

ولم يكن جونبرون، وهو من حزب الجمهوريين المحافظ، في المنزل وقت الحادث، لكنه كان في مبنى البلدية الذي كان هدفًا لهجمات على مدى ليال عدة منذ مقتل الشاب، وجرت حماية المبنى بالأسلاك الشائكة والحواجز.

وكتب جونبرون على حسابه على تويتر: "في الساعة 01:30 صباحًا، بينما كنت في مبنى البلدية مثل الليلتين السابقتين تمامًا، اقتحم أشخاص منزلي بسيارة قبل إشعال النار لإحراقه، وكانت زوجتي والطفلين الصغيران نائمين بالداخل".

وأضاف: "أصيبت زوجتي وأحد أطفالي خلال محاولتها حمايتهما والفرار من المهاجمين".

وقال المدعي العام المحلي، إنه فتح تحقيقًا في تهمة الشروع بالقتل، لافتًا إلى أن الزوجة أصيبت خلال فرارها عبر الفناء الخلفي للمنزل، ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم.

المستشار الألماني يتابع أعمال الشغب في فرنسا:

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد عن "قلقه" لاستمرار أعمال الشغب في المدن الفرنسية والتي أدت الى إلغاء زيارة دولية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا.

وقال شولتس في مقابلة مع قناة "اي آر دي" التلفزيونية العامة "بالتأكيد نتابع بقلق" ما يحصل في فرنسا، مضيفًا "لدي أمل كبير، وأنا مقتنع تمامًا، بأن رئيس الدولة الفرنسية سيجد السبل (لضمان) تحسن الوضع سريعًا.

جدّة الشاب نائل:

وجهت جدّة الشاب نائل، الذي أشعل مقتله برصاص شرطي قرب باريس مطلع الأسبوع أعمال شغب في عموم فرنسا، دعوة عبر التلفزيون الأحد ناشدت فيها المحتجّين التوقّف عن أعمال التخريب والنهب والحرق.

وغداة ليلة خامسة على التوالي من الاحتجاجات العنيفة على مقتل نائل (17 عامًا) برصاص شرطي أطلق النار عليه من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري لدى محاولته الفرار في سيارة كان يقودها من دون رخصة، قالت الجدّة ناديا مخاطبة المحتجّين "توقّفوا، لا تكسّروا".

وأضافت في مقابلة أجرتها معها قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الإخبارية "لأولئك الذين يكسّرون أقول لهم: توقّفوا، فليتوقّفوا عن تكسير الواجهات وليتوقفوا عن تكسير المدارس والحافلات".

وتابعت "توقّفوا، من يستقلّ هذه الحافلات هنّ أمّهات، من يسير في الخارج هنّ أمّهات".

وعلى مدى الليالي الخمس الفائتة شهدت فرنسا أعمال شغب ونهب وسرقة وتكسير وإحراق اندلعت إثر مقتل الشاب وتواصلت في كثير من الأحياء الشعبية في البلاد.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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