جرائم إسرائيل تشكل إحراجًا للمجتمع الدولي (فيديو)

قال السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، إن الاحتلال وجرائمه يشكل إحراجا كبيرا لمنظومة المجتمع الدولي وألياته عمله بما فيها أليات العدالة الدولية، بل يشكل عورة مفضوحة للمجتمع الدولي يجب سترها وإخفاؤها حتى يتخلص العالم من هذا الظلم.

اقرأ أيضا .. مندوب فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي قتل 2250 طفلا



نطالب الدول العربية أن تساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وتابع “العكلوك” خلال اجتماع طارئ عقد في جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء: “نكرر مجددا ما جاء في قرارات الدورة 32 للقمة العربية التي عقدت في مدينة جدة، بأن الدول العربية ومعها جميع الدول المتمسكة بقيم العدالة وقانون الدولي، التي تنادي حقا بالسلام العادل أن تساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقديم مرافعات قانونية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي وآثاره على الشعب الفلسطيني”.

على مدى أكثر من 75 عام نطالب بإنصاف الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أنه نحن على مدى أكثر من 75 عام نطالب بإنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي منذ أكثر 56 عام، هذه فرصة تاريخية حقيقية يجب أن نستثمرها ونغتنمها في إطار وصم هذا الاحتلال الاسرائيلي بانه احتلال غير قانوني أسس استعمار مستمر.

وذكر مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، أن القمة العربية أقرت قرارات تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها كما فعلت في أماكن أخرى حول العالم، والعمل بجد وسرعة على إنجاز التحقيق الجنائي الذي فتحته قبل أكثر من عامين في جرائم الحرب ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.