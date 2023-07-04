عاجل
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا وزير الرياضة يحفز لاعبي المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة غينيا
الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

قطار قليوب ينهي حياة عامل

بوابة الوفد الإلكترونية

توفي عامل إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي، جراء اصطدام قطار به، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أسفل الطريق الدائري، دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

جري نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، يفيد باصطدام قطار بعامل أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائري دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "إبراهيم م ج"، 27 سنة، عامل، مقيم قرية العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، أسفل الطريق الدائري، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مواد متعلقة

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

«الأجينة» تحت حصار مياه الصرف والرصف

مواعيد قطارات اليوم المكيفة والروسية بالوجهين القبلي والبحري

السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط "الإسكندرية - طنطا" اليوم

السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة علي خط الإسكندرية طنطا والعكس

تعديل تركيب قطارات على خط القاهرة / المنصورة / الإسكندرية والعكس

مواعيد قطارات اليوم المكيفة والروسية بالوجهين القبلي والبحري

رسم الوداع يصل لـ٣ جنيه.. اعرف القصة
الجريدة الورقية