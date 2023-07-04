تاريخ مواجهات المغرب ومالي قبل صدام أمم أفريقيا تحت 23 عاما

يواجه منتخب المغرب نظيره مالي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الدور النصف نهائي من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالمغرب.

وإلتقى منتخب المغرب الأولمبي مع نظيره مالي ثلاث مرات في تاريخ مواجهاتهم، ويستعد كلا المنتخبين اليوم للمباراة الرابعة، ويحتل المغرب المركز الأول في مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز على غينيا وغانا والكوننغو، ويأتي مالي في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بعد الفوز في مباراتين والهزيمة في واحدة، حيث فاز على الجابون والنيجر وخسر من منتخب مصر.

وصعد المغرب بعدما فاز على الكونغو في الجولة الثالثة بهدف مبكر بقدم اللاعب يونس طه الادريسي، بينما فازت مالي على النيجر بهدفين مقابل لا شيء بقدم مامادو سانجاري وشيكنا دومبيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة المغرب ومالي في تمام الساعة الـ11 بتوقيت القاهرة والساعة 12 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4K ، بصوت المعلق جواد بدة.

تاريخ لقاء المغرب ومالي

خاض منتخب المغرب الأولمبي ثلاث مباريات مع مالي ولم يستطع تحقيق الفوز في أي مواجهة، فقد تعادلا في مباراتين وفاز مالي في مباراة وحيدة.

وكان أول لقاء بين المغرب ومالي في الألعاب الفرنكفونية الرابعة لكرة القدم لموسم 2001، وقد انتهت المواجهة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وجاءت المواجهة الثانية في مباراة الذهاب في الدور الثالث ضمن تصفيات كأس إفريقيا موسم 2019 بالتعادل على ملعب الكبير لمراكش، بالتعادل بهدف لكلا الفريقين، فقد أحرز المالي إبراهيما كوني هدف في الدقيقة 31، وأحرز هدف التعادل اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 49.

وفي مباراة الإياب في تصفيات كأس إفريقيا على ملعب موديبو كيتا، استطاعت مالي الفوز بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 56 بقدم اللاعب ألي مايي.

وتسعى المغرب اليوم لكسر عقدة مالي والفوز عليها لأول مرة في تاريخهم.