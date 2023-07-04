انقلاب سيارة يصيب 5 أشخاص بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الإقليمى- ديرب نجم، نطاق مركز ديرب نجم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بالطريق الإقليمى- ديرب نجم، نطاق مركز ديرب نجم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.