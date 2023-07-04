ميناء بورسعيد السياحي يستقبل أكبر السفن الشراعية في العالم

استقبل ميناء بورسعيد السياحي صباح اليوم سفينة من أكبر السفن الشراعية في العالم وتدعى CLUB MED 2 القادمة من حوض البحر المتوسط وعلى متنها 300 راكب و 150طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

يأتي ذلك في ظل الأداء الاستثنائي لحركة السياحة البحرية والنمو الملحوظ في استقبال السفن السياحية.

ومن المقرر عمل رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد لطاقم السفينة وبعض الركاب للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة، وسوف تغادر السفينة الميناء الساعة التاسعة مساءا متجهة إلى ميناء الاسكندرية استعدادا لعودتهم لإستئناف باقي رحلتهم، فضلًا عن تنظيم رحلات سريعة للسائحين لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف.