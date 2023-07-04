انتظام تداول الشاحنات بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء 2023/7/4، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 95 شاحنة بضائع و 416 سيارة، وشملت حركة الواردات 1300 طن بضائع عامةومتنوعة و 90 شاحنة بضائع و 392 سيارة

وشملت حركة الصادرات 700 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 شاحنات و 24 سيارة، وغادرت ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة

واستقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة، ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 500 طن بضائع عامة ومتنوعة و45 شاحنة بضائع، كما يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Kalina وعلى متنها 345 سيارة بوزن 700 طن قادمة من جدة . وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1456 راكبا بموانيها

مواني البحرالأحمر:

هذا وتضم مواني البحر الأحمر 6 مواني هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث المواني أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على مواني الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالمواني و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين مواني سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحرالأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف مترمربع ورصيف ١١٠٠ مترمربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات لكل لسائقي الشاحنات.