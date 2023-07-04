انفجار أسطوانة غاز يصيب 5 من أسرة واحدة بالقليوبية

أسفر انفجار أسطوانة غاز داخل مسكن فى قرية الألف التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية، عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة التخصصي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الألف التابعة لمركز شربين لمأمور مركز شرطة شربين يفيد بانفجار أنبوبة غاز داخل شقة بالقرية ووجود مصابين.

وعلى الفورانتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين انفجار أنبوبة غاز داخل شقة بالقرية، تم السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقى المنزل والمنازل المجاورة .

أسفر الانفجار عن إصابة كل من "عبدالجواد عطيه عبدالهادي الشيخ" 60 عامًا، وشقيقته "فتحيه"،60 عامًا، و"إعتماد محمد يونس الشيخ" 40 عامًا، و"محمد يوسف عطيه الشيخ "،" عمر" عامان، "محمد أحمد الشيخ".

نقل المصابين جميعا إلى مستشفى شربين المركزي

جرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى شربين المركزي وتحويلهم لمستشفى المنصورة التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت مصادر قضائية أنه في حوادث الطرق من بين القرارات التي تصدرها النيابة للتحقيق هي انتداب خبراء الأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين للإدارة العامة للمرور المختصة للمعاينة والفحص.

وأضافت المصادر أن تقرير اللجنة الفنية للمرور تكمن أهميته في كشف كيفية وقع الحادث ومن المتسبب ومن المخطئ وتقدير الخسائر المادية التي نتجت عن الحادث وتقدير الوقت السليم لحدوث الحادث وتحديد المكان السليم الذي وقع به الحادث.

وأشارت المصادر أن رجال اللجنة الفنية يكونوا مكونين عادة من مهندسيين يقوموا برفع التقرير إلى النيابة العامة والتي يساعدها بشكل كبير في كشف ملابسات الواقعة وتقديم المخطئ للمحاكمة.

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأمارات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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