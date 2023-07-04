رئيس مياه الشرقية يشدد على سرعة حل شكاوي المواطنين

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، صباح اليوم، انتظام سير العمل بمختلف القطاعات وأفرع الشركة بعد إنتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك .

وأكد عامر استمرار خطط الشركة الموضوعة لأعمال الإحلال والتجديد للشبكات بكافة مراكز المحافظة، موجها بالتواصل المباشر مع المواطنين لحل شكاوى المياه والصرف الصحي كافة التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة المياه.

ووجه عامر؛ المعامل المركزية والمتنقلة، بالانتظام في سحب عينات مياه شرب بصفة من أماكن الشكوى، مع دورية سحب العينات من مناطق متفرقة بالشبكات ومعامل المحطات، للتحقق من كفاءة الخدمة المقدمة للموطنين.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، على أهمية متابعة سير العمل بالمناطق، والمتابعة الدورية لخطط التطهير الموجهة لغسيل وتعقيم الخزانات الأرضية والمروقات، بالإضافة إلى خطط غسيل شبكات المياه، والتي تأتي جنباً إلى جنب مع خطة تطهير وتعقيم غرف ومطابق الصرف الصحي الجارى تنفيذها، لتغطية كافة مناطق المحافظة، تجنبا لحدوث انسدادات وانفجارات في خطوط الصرف الصحى.

ووجه مديري المناطق بمتابعة منظومة التحصيل، والتواصل اللائق مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم.

وأوضح أن الشركة تسعى نحو التواصل الفعال بين مختلف القيادات، لتوضيح أهداف وأولويات العمل، ومناقشة كافة المستجدات وعرض المقترحات المبتكرة، للتغلب على أى معوقات تعرقل سير الأداء بالصورة اللائقة، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.