أطعمة شهيرة تسبب بكتيريا السالمونيلا| شاهد

نشر موقع "توداي" تقريرًا استطلع فيه آراء علماء سلامة الغذاء حول الأطعمة التي لا يأكلونها تجنبًا لمسببات الأمراض وأشهرها بكتيريا السالمونيلا، في المقدمة جاءت الحبوب المبرعمة أو المنبتة غير المطبوخة مثل الفاصوليا أو العدس أو الفول.

وحذر التقرير من أطعمة خطيرة على الصحة وربما تهدد حياة الإنسان، ومنها: الحبوب المبرعمة "المنبتة"، والمحار النيئ، شرائح اللحم، بدرجة استواء قليلة أو نادرة السواء، البيض مصف السواء أو النيئ غير المطهو جيدًا.

احذر استخدام هاتفك في الحمام.. السالمونيلا وفيروس سي بانتظارك:



منذ أن أصبحت الهواتف الذكية هى الوضع الأساسي للاتصال بالناس، يبدو أنه لا توجد حدودًا لفصل اليد عن الهاتف.

وهذا يشمل الحمام على الرغم من كونه محاولة فردية، يستخدمه الكثيرون كفرصة للقيام بمهام متعددة - التحقق من رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، والتمرير عبر صور الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى الرد على النصوص أو التحدث على الهاتف.

لكن وفقًا للبحث، هذا ليس مجرد سلوك مرفوض، إنه في الواقع خطير.



لماذا من الأفضل ترك الهاتف خارج الحمام؟



الجراثيم والجراثيم والمزيد من الجراثيم، طلبت MetroUK من ثلاثة باحثين التفكير في مخاطر إدخال الهاتف إلى الحمام، وخلصوا إلى أنه من الممكن أن تعرض نفسك والآخرين لجراثيم مثل السالمونيلا والإي كولاي وفيروس سي.

يمكن أن يحدث هذا عندما تستخدم المناديل للتنظيف، ولمس مقبض التدفق أو قفل الباب ثم تلمس الهاتف قبل غسل يديك أو بالطبع من دون غسل يديك على الإطلاق.

كيف يمكنك جعل هذه العادة أكثر أمانًا؟

إذا كنت منزعجًا من احتمالية الإصابة بمثل هذه الجراثيم، ولكنك مستميت في التمسك بعادتك في الاسترخاء مع استخدام الهاتف الخلوي، فسوف يسعدك معرفة أن هناك طرقًا يمكنك من خلالها تقليل المخاطر.

تشرح خبيرة النظافة، الدكتورة ليزا أكيرلي، لشركة MetroUK: "اقرأ الكتاب أو الهاتف بيدك اليمنى، ثم انقله إلى اليسار"، "امسح بيمينك، واحمل الكتاب أو الهاتف بيدك اليسرى من دون لمس أي شيء آخر ثم اغسل يديك".

تتابع قائلة: "إذا مسكت المناديل بيديك ثم حملت هاتفك، فقد لا تزعج نفسك بغسل يديك لأن كل البكتيريا التي تضعها على هاتفك ستنتهي في النهاية على يديك".

أبدى الدكتور رون كاتلر، مدير درجات العلوم الطبية الحيوية بجامعة كوين ماري بلندن انزعاجه من هذه العادة السيئة، وقال: "لا تصطحب هاتفك إلى المرحاض، إذا كنت قلقًا بشأن نقل الفيروسات والتلوث البرازي".

ومن الأطعمة التي قد تهدد حياتك أيضًا، الأطعمة المعلبة، وحليب الأبقار الخام غير المبستر، جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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