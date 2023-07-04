تكنولوجيا الأغذية تقدم روشتة استخدام أوراق الجوافة والزيتون عند القلي

نظرًا لارتفاع أسعار الزيت، تتعمد ربات البيوت على تكرار استخدام الزيت عند القلي أكثر من مرة، ولا يعلمن أن ذلك يؤدي إلى حدوث أمراض خطيرة مثل السرطان.

قالت الدكتورة إيمان الدناصوري باحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة المصرية، إن استخدام أوراق "الزيتون والجوافة" في القلي ضرورة ومفيدة، خصوصًا وأن سعره رخيص في الأسواق.

وأضافت الدناصوري في تصريحات خاصة، أن يمكن الحصول على أوراق" الجوافة-الزيتون" من عند العطار، ويتم غسيله وتجفيفه، لتجهيزه للاستخدام عند قلي البطاطس على سبيل المثال، ويتم إضافة ورقة واحدة من كل نوع "جوافة-زيتون".

وأشارت الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن أوراق "الجوافة والزيتون" يمكن من إعادة استخدام الزيت أكثر من مرة أخرى في القلي مع ضرورة إضافة ورقة جوافة أو زيتون في كل قليه.

بقاء مضادات الأكسدة في الزيت

وأردفت الدناصوري، أن مضادات الأكسدة تبقى موجودة في الزيت عند كل قلية حتى ثلاث قليات، ويفضل أن يتم تغيير الورق في كل قلية حتى نتمكن من تكوين مضادات أكسدة جديدة.

وحول ما إذا كان الورق المستخدم ناشف أم طري، قالت، إنه يجوز استخدام الورق الناشف من عند العطار، لأنه متوفر بكثرة ومتاح طوال السنة، لكن الورق الفريش هو الأفضل، لانه يحتوي على خواص عالية من مضادات الأكسدة.

وأشارت الدناصوري أن تكرار استخدام الزيت، يولد "الاكلاميت" الذي يؤدي إلي السرطان، لذلك ينصح بأوراق الجوافة أو الزيتون واستخدامها في الزيت عند القلي، لانها تقلل تولد مضادات أكسدة.

واختتمت برسالة موجهة لربات البيوت، لضرورة استخدام ورقة أو ورقتين من الجوافة أو الزيتون ووضعها في الزيت عند القلي؛ لأنها تولد مضادات الأكسدة التي تساعد القضاء على الأكلاميت الذي يسبب السرطان.