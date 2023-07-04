23.8 % ارتفاعا في قيمة عجز الميزان التجاري خلال شهر أبريل

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لتعاملات مصر الخارجية ليصل الي 2.33 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 1.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 23.8 ٪.

اشار الجهاز الى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 44.9 ٪ و بلغت 3.03 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 5.50 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6 ٪، فواكه طازجة بنسبة 58.8 ٪، البترول الخام بنسبة 48.2 %، ملابس جاهزة بنسبة 34.1 ٪ .



بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 568.8 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 35.6 ٪ ، بصل طازج بنسبة 65.8 ٪ ، منتجات البان بنسبة 1.4 % .

ولفت الجهاز الى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 27.4 ٪ حيث بلغت 5.36 مليار دولار خلال شهر أبريل2023 مقابل 7.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: قمح بنسبة 1.4% ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 2.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 33.6 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 52.4 % ).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها: منتجات البترول بنسبة 13.8 %، ذرة بنسبة 61.3 ٪، الغاز الطبيعى بنسية 16.6 %، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.2 % .