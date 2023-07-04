أستراليا تمنح "العقاقير المهلوسة" الضوء الأخضر للاستخدام

منحت السلطات الصحية في أستراليا، الضوء الأخضر، للمصحات النفسية والأطباء النفسيين، والصيداليات، لاستخدام وتدوام "العقاقير المهلوسة"، للمرضى الذين يعانون من أمراض عقلية مقاومة لأدوية الاكتئاب.

وأصبحت استراليا أول دولة في العالم تسمح بالعقاقير المهلوسة كعلاجات طبية للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة وإدمان الكحول.

الاكتئاب

واعتبارًا من يوليو الجاري ، سيتمكن الأطباء من وصف "حبوب النشوة أو السعادة" والفطر السحري المهلوس، وتقول السلطات الصحية في استراليا ، إن قرار السماح بتداول أدوية عقاقير المهلوسة، جاء بعد مشاورات مكثفة واختبارات استمرت لنحو ثلاث سنوات.

وبررت السلطات الصحية في أستراليا عملية التقنين، بنقص الخيرات العلاجية، لبعض الحالات الذين يعانون أمراضًا علقية مقاومة للأدوية، وسيحتاج الأطباء إلى إعداد تقارير كل ستة اشهر عن أعداد المرضى والأثار السلبية الخطيرة الملاحظة مع استخدام العقاقير.

عقاقير خفض الكوليسترول قد تكافح الاكتئاب والألم



إذا كنت تريد فوائد الماريجوانا الطبية دون الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، فإليك الخبر السعيد، فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن عقاقير خفض الكوليسترول قد تساعد فى مكافحة الإكتئاب والألم.

ويشير بحث جديد أن عقار "فينوفايبرات" أحد أشهر العقاقير المخفضة لمستويات الكوليسترول فى الدم يعمل على تنشيط مستقبلات القنب، كما قد تصبح خيارا قابلا للتطبيق العلاجى لخفض الألم وتحفيز الشهية والحد من الغثيان فضلا عن منع الإكتئاب.

وقال الباحث ريتشارد بريستلى من جامعة توتنجهام فى بريطانيا، من خلال توضيح العلاقة بين عقار "فينوفايبرات"، نحن نهدف إلى تحسين فهمنا لهذا الدواء سريريا.



ووفقا لتقرير البحث الذى نشر فى مجلة "فاسيب" ، فإن عقار "فينوفايبرات" قد يفيد مجموعة واسعة من القضايا الصحية، مثل تحفيز الشهية وآلام والسيطرة الغثيان، فضلا عن الظروف النفسية والعصبية المناعية المختلفة، حيث قد يصبح العقار نقطة إنطلاق لفئة جديدة من العقاقير مثل القنب لعلاج هذه الأنواع من الظروف المرضية.

عكف الباحثون على اجراء أبحاثهم على الخلايا المستزرعة التى تحتوى على مستقبلات القنب والمعالجة لمثل هذة الحالات المرضية.

ووجد الباحثون أن عقار " فينوفايبرات " كان قادرا على تهجير وتتبع الأنسجة ما يساعد على مكافحة الإكتئاب والالم.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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