جوتا يوقع عقدا مع اتحاد جدة لـ 3 سنوات

وقع البرتغالي جواو جوتا لاعب سيلتيك الاسكتلندي رسميا مع ناديه الجديد اتحاد جدة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وكشف نادي اتحاد جدة عن تعاقده بشكل رسمي مع جوتا حتى عام 2026.

وكان جوتا لاعبا ضمن صفوف سيلتيك الأسكتلندي، ويعتبر جوتا ثالث صفقات اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي بعد إبرام صفقتي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وافق جوتا على عرض نادي الاتحاد بالرغم من حصوله على الثلاثية المحلية مع سيلتيك في اسكتلندا، وتحقيق فريقه الثلاثية الثامنة في تاريخهم بالمسابقات المحلية.

مسيرة جواو فيليبي



بدأ جواو فيليبي جوتا مسيرته مع نادي بنفيكا بالدوري البرتغالي، وانتقل لفريق بلد الوليد الإسباني، ومنه لنادي سيلتيك الاسكتلندي في عام 2022.

لعب جواو فيليبي مع نادي سيلتيك الاسكتلندي خلال مسيرته معهم في 75 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 26 هدف وصنع 25 هدف اخر لزملائه في الفريق.

كما لعب النجم البرتغال مع كافة الفئات السنية لمنتخبات البرتغال بداية بفريق أقل من 15 عام وحتى فريق 21 عام، لكنه لم يشارك ضمن صفوف المنتخب الاول أو الاولمبي، وشارك جوتا في ما يقارب من الـ70 مباراة مع منتخبات البرتغال.

في سياق أخر يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد لبداية معسكره خلال شهر يوليو الجاري، و ذلك قبل بداية مسابقة البطولة العربية للأندية و التي تجمع النمور في المجموعة الاولى مع اندية الترجي التونسي و الشرطة العراقي في انتظار تحديد الفريق الرابع بالمجموعة حيث الفائز من مباراة الهلال السوداني والصفاقسي التونسي.



