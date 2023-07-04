يقدم بنك ناصر التابع لـ وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الخدمات التي تهدف من خلالها إلى مساعدة المواطنين خاصة من متوسطي أو محدودي الدخل، ومنها تمويلات ومساعدات نقدية وكذلك مساعدات عينية، بالإضافة إلى تمويل شراء سيارة.

ويستطيع الحصول على قرض من البنك لتمويل شراء سيارة جديدة، لأصحاب المعاشات، أو الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص، أو أصحاب الأعمال الحرة.

شروط الحصول على تمويل شراء سيارة من التضامن

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- تقديم إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل.

- تقديم بيان مفردات الدخل «مرتب / معاش».

- تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل.

- عرض سعر للسيارة، بشرط لم يمضي على موديلها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع ولم يسبق ترخيصها.

- يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح بنك ناصر بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك.

- في حالة سداد طالب التمويل 50% من قيمة عرض السعر السيارة، يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب، عند طلب البنك بشرط أن يغطي قيمة القسط الشهري.

- في حالة سداد طالب التمويل 25% من قيمة عرض السعر السيارة، يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب، بشرط أن يغطي مرتب كل منهم على حدة قيمة القسط الشهري.

مدة التمويل:

- 90 شهر للسيارات الملاكي.

- 60 شهر لسيارات المعاقين.