محافظ الشرقية: نعمل من أجل المواطن ونسعى جاهدين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق، لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من المنطقة، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا إزالة الاشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة، ولإعادة الانضباط للشارع، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية، بتواجد رجال المرور بالشوارع والميادين لتنظيم حركة السيارات وتسهيل حركة المارة، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركات المنفذة لأعمال الرصف والتطوير بشوارع المدينة، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التواجد في الشارع والإلتحام بالمواطنين، والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة، والإستماع لمشاكلهم وحلها فوراً في اطار الإمكانيات المتاحة، قائلاً اننا جميعاً نعمل من أجل المواطن ونسعي جاهدين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

وأصدر المحافظ، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، بمتابعة سير انتظام العمل بمقراتهم، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً ضرورة حسن استقبال المواطنين وتأدية الخدمات لهم بصورة لائقة، وكذا المتابعة الميدانية لمعدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة