ندوة دينية لشباب الشرقية عن "التعايش السلمي وتحقيق المواطنة "

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سيتم تنظيم ندوة دينية بعنوان " التعايش السلمي وتحقيق المواطنة "، اليوم الثلاثاء، وسيتم عرضها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن يقوم الشيخ وائل محمد رضوان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة، والتي سوف يبين فيها مفهوم المواطنة، وأهمية تحقيق مبدأ المواطنة، والتعايش السلمي في المجتمع، والتأكيد على ضرورة محاربة الأفكار الهدامة، ومحاربة التطرف والإرهاب، ونشر وسطية الإسلام، الأمر الذي يحقق الأمن والإستقرار.

حيث أن أساس قواعد التعايش بين المسلمين وغيرهم يكمن فى اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو لونه.