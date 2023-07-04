ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في السرقات بالقاهرة

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما سيارة مبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بينما أسفرت جهود رجال الأمن في ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميلين سيئ النية مقابل مبلغ مالى أمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها.

سرقة مبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية

فيما ونجحت الجهود في ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامهما بسرقة مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" وبحوزتهما فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، جزء من المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهتهما أقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المشار اليها.

إصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح

فيما أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الإقليمى- ديرب نجم، نطاق مركز ديرب نجم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بالطريق الإقليمى- ديرب نجم، نطاق مركز ديرب نجم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة.

الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث

جرى الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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