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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مدرب الهلال السعودي يغازل بيرناردو سيلفا للقدم إلى السعودية

بيرناردو سيلفا
بيرناردو سيلفا

أشاد البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بمواطنه النجم بيرناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وبالقدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها النجم الدولي والتي جعلته هدفًا لفريق الهلال هذا الصيف.

 

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ويخوض نادي الهلال مفاوضات جادة مع اللاعب البرتغالي من أجل اقناعه بالقدوم إلى الدوري السعودي وارتداء القميص الأزرق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل التحركات الكبيرة لدعم الفرق الأربعة الكبار في دوري روشن.

ويجري صندوق الاستثمارات في السعودية مفاوضات مع عدد كبيرة من النجوم البارزين في أوروبا لجلبهم إلى الدوري السعودي ضمن خطة النهوض بالكرة السعودية ومشروع تطويرها.

خيسوس يشيد بـ بيرناردو سيلفا

وقال جيسوس مدرب الهلال ردًا على أنباء اقتراب الهلال من التعاقد مع بيرناردو سيلفا: " بيرناردو سيلفا من أفضل اللاعبين في العالم وبالتأكيد أحب أن أراه في الهلال، سيكون أضافة كبيرة للفريق ".

وكان الهلال قد أعلن رحيل عدد من نجوم الفريق أبرزهم النيجيري أوديون إيغالو والمالي موسى ماريغا و المدافع هيون سو الذي تقرر خروجه من القائمة لحين تعافيه من الإصابة، ولوسيانو فييتو.

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