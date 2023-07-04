تحرير 109637 مخالفة مرورية متنوعة

تواصل الإدارة العامة للمرور شن الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 109637 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 36325 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمكنت القوات من ضبط 2235 مخالفة السير دون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، وضبط 16 مخالفة موقف عشوائي، و2 مخالفة لشروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وشن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم.

أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 12 بندقية آلية، 13 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 15 فردا محليا، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 36 متهمًا لـ23 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 466 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 231 قضية مخدرات، و78 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 57513 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

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