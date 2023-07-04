عاجل
حقيقة تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تحذيرات من التعرض للشمس.. حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة موعد رأس السنة الهجرية وفقًا للقومي للبحوث الفلكية
الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

سويلم يتفقد عددًا من مشاريع الري والترع بالغربية

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم

فى إطار جولاته التفقدية بمختلف محافظات الجمهورية، وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لمحافظة الغربية، لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة

سويلم يلتقي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 

والتقى الدكتور سويلم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة  بالوزير

ومن المقرر أن يقوم الدكتور سويلم بتفقد عددًا من منشآت الرى والترع، بزمام محافظتى الغربية والدقهلية للاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب وإستقرار الجسور، وأعمال التطهيرات، وحالة المنشآت المائية.

مواد متعلقة

قناصة الاحتلال تصنع فتحات في منازل جنين لاستهداف المقاومة .. فيديو

الاحتلال يقصف المستشفيات والصحفيين في جنين .. فيديو

حقيقة وجود أنفاق فى مسجد الأنصار بجنين

مدربة ترقص مع دولفين .. انسجام يبهر الجمهور (فيديو)

طفل يسقط من ارتفاع شاهق.. مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

الاحتلال يجرف شوارع جنين ويمنع الإسعاف من المرور (فيديو)

جيش الاحتلال يهدد باقتحام مسجد في مدينة جنين

اعتدال في درجات الحرارة .. توقعات الأرصاد لطقس الغد
الجريدة الورقية