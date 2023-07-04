سويلم يتفقد عددًا من مشاريع الري والترع بالغربية

فى إطار جولاته التفقدية بمختلف محافظات الجمهورية، وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لمحافظة الغربية، لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة

سويلم يلتقي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

والتقى الدكتور سويلم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة بالوزير

ومن المقرر أن يقوم الدكتور سويلم بتفقد عددًا من منشآت الرى والترع، بزمام محافظتى الغربية والدقهلية للاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب وإستقرار الجسور، وأعمال التطهيرات، وحالة المنشآت المائية.