ضبط 42 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

شنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، وبمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم.

وأسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 12 بندقية آلية، 13 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 15 فردا محليا، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 36 متهمًا لـ23 منهم معلومات جنائية.

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة

وتمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 466 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

فيما نجحت وزارة الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية لمخدر الاستروكس وزنت 2 كيلوجرام، مبلغ مالى، مقص حديدى، كمية من الأكياس المُعدة للتعبئة، ميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، على مدار الأيام الماضية استهدفت فرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات.

وتم إجراء فحص المخدرات لـ94 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، خلال يومين، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور.

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