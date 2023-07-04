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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

طنطا يجدد الثقة في عمرو أنور

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر نادي طنطا برئاسة فايز عريبي تجديد الثقة في عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

 

وجاء هذا القرار ليقود عمرو انور الغريق في الموسم القادم بدوري المحترفين حيث قدم طنطا مستوي جيد مع عمرو انور خلال الموسم المنقضي ونافس على الصعود للدوري الممتاز حتي الدقائق الأخيرة.

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ويسعي مجلس إدارة نادي طنطا لتوفير الاستقرار الفني للفريق بهدف المتاغسة بقوة علي الصعود للممتاز في الموسم القادم في ظل صعوبة مستبقة دوري المحترفين.

 

ويضم الجهاز الفني لفريق طنطا  دكتور فهي سليم مدير الكرة  وحمادة يونس ووليد المحروقي  واكرامي صابر مدربين واسامه ليله مدرب حراس المرمي.

 

وكانت  أندية الجمعية العمومية لكرة القدم قررت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بأحد فنادق المهندسين التوجه صباح الأربعاء لمقر اتحاد الكرة لتقديم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية وفقا للائحة النظام الأساسي.

 

اجتماع الأندية

وعقد اليوم اجتماع الأندية بعد جمع عدد أكثر من 32 طلب من الأندية وفقا لنص لائحة النظام الأساسي لإلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بتطبيق نظام دوري المحترفين في القسم الثاني والمخالف للائحة النظام الاساسي.

 

وأعلنت الأندية خلال الاجتماع الذي عقد بدعوة نادي الترسانة بحضور 50 نادي أن الاندية تحافظ على حقوقها واعلان رفض اقصاء اي نادي من الجمعية العمومية بدون وجه حق وبدون سند من اللائحة.

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وأكدت الأندية في الاجتماع الذي عقد أن الموقف الحالي هو قرار مخالف للائحة والاندية اتفقت على رفضه بالطرق الشرعية واحترمت اللائحة والدور الان على اتحاد كرة القدم بتطبيق اللائحة بعد المظهر المشرف والتعاون بين جميع الاندية اعضاء الجمعية العمومية من الدوري الممتاز وجميع الدرجات المختلفة.

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