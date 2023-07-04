تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بمنطقة مصر الجديدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

بدأت أحداث الواقعة بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 3 أقفال مصطنعة ومجموعة من المفاتيح ومجموعة مفكات وأجنة وجاكوش، ذلك عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى، مشغولات ذهبية، جهاز لاب توب، إكسسوارات، ساعة يد، دراجة هوائية، تابلت، من داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وتم بإرشادهما ضبط 3 أجهزة لاب توب، تابلت، 6 كاميرات ديجيتال، مجموعة من الأنتيكات، ساعات يد مختلفة الأنواع، إكسسوارات، هاتف محمول، دراجة هوائية.

وأكد قيامهما بالتصرف فى المصوغات الذهبية بالبيع لدى عميلتهم سيئة النية تم ضبطها وبإرشادها تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية، وبمواجهتها أيدت ما سبق، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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