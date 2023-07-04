الأرصاد تكشف أسباب استمرار ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجة إلى 2 درجة، وأمس شهدنا الارتفاع الطفيف ومستمر معنا اليوم.

اقرأ أيضًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء.. حار رطب نهارًا

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 35 درجة مئوية إلى 36 درجة مئوية نهارًا، ومع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في أغلب المحافظات، فإننا سنشعر بالمزيد من ارتفاع درجات الحرارة عن القيم المعلنة، وسيكون هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات.

الطقس في فترة النهار حار رطب على المناطق الشمالية

وتابعت: "الطقس في فترة النهار حار رطب على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار".

سيحدث انخفاضا في درجات الحرارة ليلًا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة للأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سيحدث انخفاضا في درجات الحرارة والأجواء ستكون معتدلة في أغلب أنحاء الجمهورية، وبخاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح في أغلب المحافظات سيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وعدم الإحساس بنسب الرطوبة في فترات الليل.

