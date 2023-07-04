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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد وحدات "سكن كل المصريين"

رئيس جهاز العاشر
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد وحدات "سكن كل المصريين"

قام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بتفقد الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ ( ٥٢ ) عمارة ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " ضمن المرحلة الرابعة بالحي السادس عشر.

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صندوق الإسكان يغلق باب تلقي تظلمات حاجزى سكن لكل المصريين 3

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4 خطوات لتقديم تظلم على نتيجة شقق سكن لكل المصريين 3

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رابط تقديم تظلم على نتيجة شقق سكن لكل المصريين 3

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آخر موعد لتقديم تظلم على إعلان سكن لكل المصريين 3

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رابط تقديم تظلم على نتيجة شقق سكن لكل المصريين 3

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خطوات تقديم تظلم على نتيجة شقق سكن لكل المصريين 3

أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء

وتابع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء وشبكة التليفونات والطرق بالمشروع، موجهاً الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة وذلك لإنجاز خطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد وحدات "سكن كل المصريين" 

وفي ذات السياق، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الاهتمام بمشروعات البنية التحتية من أعمال تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق داخل المدينة، موضحاً أنه تم متابعة استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية في المنطقة الصناعية A5، كما تم متابعة الأعمال في طرق المنطقة الصناعية A3.

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد وحدات "سكن كل المصريين" 

استكمال أعمال تنسيب طبقة الفرمة وأعمال البردورات 

وأضاف " منيع " أنه تم استكمال أعمال تنسيب طبقة الفرمة وأعمال البردورات والإنترلوك في ٧١٠ أفدنة بمنطقة المطورين، وتم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كافة الطرق .

 

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد وحدات "سكن كل المصريين" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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