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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يطمئن على استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة غينيا في أمم أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاتصال بالكابتن محمد بركات المشرف علي المنتخب الأوليمبي؛ ليطمئن علي آخر استعدادات المنتخب، لملاقاه المنتخب الغيني في نصف نهائي أمم أفريقيا، بالمغرب.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي، دعمه الكامل للجهاز الفنى واللاعبين فى مباراتهم المرتقبة أمام غينيا، والصعود إلي نهائي أمم أفريقيا والتأهل إلي اوليمبياد باريس 2024.


وقال وزير الشباب والرياضة موجهًا حديثه للاعبي المنتخب : "ثقتي فيكم بلا حدود، والشعب المصري ينتظركم ابطالًا لأفريقيا ورفع اسم مصر عاليًا في المحفل القاري المؤهل للأوليمبياد".


وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للمدير الفني للمنتخب الأول فيتوريا علي سفره ودعمه المنتخب الأوليمبي في مهمته الوطنية.


يذكر أنه خلال بطولة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب، يتأهل منها أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

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