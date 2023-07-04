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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة ''Air Serbia''

مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أولي الرحلات الجوية

استقبل مطار مرسى مطروح  الدولي  أولي الرحلات الجوية التابعة لشركة ''اير صيربيا''  و القادمة من بلغارد  بدولة  صربيا والتى كانت تحمل علي متنها ''١٠٢ راكب " ، على ان يكون تشغيل هذه الرحلة بواقع رحلة واحدة اسبوعيا لتصبح بذلك أول الرحلات الخارجية لمدينة الرمال البيضاء ''مرسي مطروح ' فى الموسم الصيفي .

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مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أول رحلات قادمة صربيا

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مطار مرسى مطروح الدولي يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا

الجسر المائى

مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أولي الرحلات الجوية لشركة ''Air Serbia''


وقد إستقبلهم المطار بالجسر المائى فور هبوط الطائرة تعبيرا عن سعادتنا بعودتها مرة أخرى وقام فريق العلاقات العامة  بتوزيع الهدايا و الورود إحتفالا بوصول الركاب بالمطار   .

مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أولي الرحلات الجوية لشركة ''Air Serbia''
مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أولي الرحلات الجوية لشركة ''Air Serbia''

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