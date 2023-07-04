مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة ''Air Serbia''
استقبل مطار مرسى مطروح الدولي أولي الرحلات الجوية التابعة لشركة ''اير صيربيا'' و القادمة من بلغارد بدولة صربيا والتى كانت تحمل علي متنها ''١٠٢ راكب " ، على ان يكون تشغيل هذه الرحلة بواقع رحلة واحدة اسبوعيا لتصبح بذلك أول الرحلات الخارجية لمدينة الرمال البيضاء ''مرسي مطروح ' فى الموسم الصيفي .
الجسر المائى
وقد إستقبلهم المطار بالجسر المائى فور هبوط الطائرة تعبيرا عن سعادتنا بعودتها مرة أخرى وقام فريق العلاقات العامة بتوزيع الهدايا و الورود إحتفالا بوصول الركاب بالمطار .