مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة ''Air Serbia''

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي أولي الرحلات الجوية التابعة لشركة ''اير صيربيا'' و القادمة من بلغارد بدولة صربيا والتى كانت تحمل علي متنها ''١٠٢ راكب " ، على ان يكون تشغيل هذه الرحلة بواقع رحلة واحدة اسبوعيا لتصبح بذلك أول الرحلات الخارجية لمدينة الرمال البيضاء ''مرسي مطروح ' فى الموسم الصيفي .

الجسر المائى

مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أولي الرحلات الجوية لشركة ''Air Serbia''



وقد إستقبلهم المطار بالجسر المائى فور هبوط الطائرة تعبيرا عن سعادتنا بعودتها مرة أخرى وقام فريق العلاقات العامة بتوزيع الهدايا و الورود إحتفالا بوصول الركاب بالمطار .

مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أولي الرحلات الجوية لشركة ''Air Serbia''