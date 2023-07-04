اكتشاف صخرة "كعكة دونات" على المريخ (صور)

اكتشف المسبار المتجول التابع لـ"ناسا" صخرة غريبة على شكل كعكة دائرية على سطح المريخ، الصخرة على شكل "دونات" (كعك دائري الشكل).

تم رصد هذه الصخرة بالذات من قبل المسبار المتجول التابع لـ"ناسا"، والذي يواصل استكشاف حفرة "جيزيرو" في نصف الكرة الشمالي للمريخ. والتي من المحتمل أن تكون نيزكا تحطم على الكوكب الأحمر.

تم التقاط الصورة بواسطة جهاز التصوير المجهري البعيد (RMI)، وهو جزء من أداة "SuperCam"، على مسافة نحو 100 متر (328 قدمًا) من العربة الجوالة، في 22 يونيو/ حزيران 2023.



والصخور ذات الشكل الغريب هي سمة شائعة على كوكب المريخ، وهي نتيجة لفترات طويلة من التعرية، كما هو الحال على الأرض. ومع ذلك، فإن الظروف على كوكب المريخ تمنع التعرية التي تنقلها المياه، ما يعني أن معظم العوامل الجوية ناتجة عن عواصف الرياح والغبار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه الصخور والتكوينات الغريبة المظهر على سطح المريخ، بواسطة المركبات الجوالة الحالية والسابقة على المريخ.

وبحسب صحيفة "ساينز أليرت" العلمية، تشير إلى أن صخرة الدونات "يمكن أن تكون نيزكًا كبيرًا إلى جانب قطع أصغر".