هاني سعيد: الكرتي لن يرحل للأهلي وهذا موقفنا من ضم عاشور

قال هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز ان وليد الكرتي لن يرحل عن صفوف الفريق واللاعب يشعر بالراحة وهو من العوامل المؤثرة والعناصر الأساسية حتى لو تلقينا عروض خارجيه وليس حقيقي انه ينتظر عرض من الأهلي ولديه رغبة قوية في الاستمرار.

وأضاف المدير الرياضي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش: "اتمنى احتراف إبراهيم عادل في أوروبا لان لديه إمكانيات عالية مشددا على أنه لا توجد عروض محلية او أوروبية للاعب في الوقت الحالي ".

وعن التفاوض مع إمام عاشور قال هاني سعيد : “ لا يوجد اي حديث عن امام عاشور داخل بيراميدز ”.

وتابع: “ هناك لاعبين يتحدثون عن مفاوضات بيراميدز معهم من اجل زيادة سعرهم. واكد: امام عاشور اثبت انه لاعب كبير وكان له دور كبير مع الزمالك اخر موسمين، وسيكون إضافة لاي فريق، ولكن لم نفاوضه ”

وعن طارق حامد قال: “كيف افاوضه وهو مرتبط بتعاقد مع اتحاد جدة! ”.

هاني سعيد: حظوظنا قائمة في المنافسة على الدوري



وأكمل هاني سعيد أن ناديه يتمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري رغم صعوبة المهمة واقتراب الأهلي من اللقب.

وأردف: " نتائج بيراميدز الجيدة متعلقة بالفوز المتتالي في المباريات الأخيرة مع حالة اللاعبين، تسجيل هدف مبكر في مباراة البنك الأهلي وانهاء الشوط الأول بهدفين جعل الأمور أسهل للفوز باللقاء اليوم في كأس مصر".

وأوضح: "النهائيات ليست أسعد اللحظات التي نمر بها في بيراميدز، مستعدون للمنافس القادم في كأس مصر سواء كان الزمالك أو المقاولون.

وأتم: " طالما الأمر لم يتم حسمه بشكل رسمي تبقى حظوظنا قائمة ولكن الأمور ليست سهلة والدوري ليس في أيدينا، نحن ننتظر ما سيحدث وكرة القدم بها كل شيء ".

مرتضى منصور يهاجم رئيس بيراميدز

على جانب آخر شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجومًا عنيفًا ضد سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، وذلك من خلال الفيديو الذي ظهر فيه اليوم عبر قناته الشخصية على منصة يوتيوب.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته: " بقول لصديقي سالم الشامسي إن مش احنا اللي ضربنا اللاعيبة بتاعتك في بلدك ولا طردناك من أفريقيا ده النادي المنافس ".

وأضاف: " أنت عارف علاقتي بالإماراتيين، حتى شوف صوري مع ولي العهد، اللي ماسكين الكورة عندك في النادي أهلاوية خليهم يبعدوا عن لاعيبة الزمالك ".

وتابع: " أنا بقولك يا أخ سالم الشماسي لم شويه العيال الأهلاوي اللي شغالين عندك عشان نعرف نشتغل، مش أي صفقه نفكر فيها نلاقيهم داخلين فيها، بلاش اللي بيحصل لان العلاقه قويه بين بلدين وشعبين ".

