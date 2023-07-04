الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

ملاكم يحاول فتح باب الطائرة لحظة تحليقها في السماء (شاهد)

جانب من الحادث
جانب من الحادث

عاش ركاب إحدى رحلات الطيران لحظات عصيبة، بعدما حاول أحد الركاب فتح باب الطائرة أثناء تحليقها جوًا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت الطائرة متوجهة في رحلة من كرواتيا إلى بريطانيا الجمعة الماضي، وخلال الرحلة حاول ملاكم إنجليزي فتح باب الطائرة.

وقاوم اثنين من الركاب الملاكم الإنجليزي، لإثنائه عن تصرفه غير المتوقع.

وكشفت إحدى الراكبات بأن أغلب المسافرين كانوا عائدين من مهرجان Hideout في كرواتيا، موضحة أن الملاكم كان يعاني من تأثير المخدرات.

فيما ألقت الشرطة الكرواتية القبض على الملاكم البالغ من العمر 27 عامًا، ووجهت له الاتهام الإخلال بالنظام العام.

ولم تذكر التحقيقات اسم المتهم، مكتفية بذكر هويته الرياضية كملاكم.

 

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