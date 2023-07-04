جهاد جريشة: هؤلاء المرشحين الأبرز لقيادة مباراة القمة تحكيمياً

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أنه لابد من مواصلة تدريب الحكام بشكل مستمر لتفادي الأخطاء خصوصًا في ظل عدم وجود أي تطور واضح على مستوى التحكيم المصري، الذي يواصل على نفس النهج للموسم الثاني على التوالي.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "لم نشعر بوجود فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، نسعى لإصلاح المنظومة وتطوير التحكيم فقط، ما يحدث حاليا (يغرق أي حد) ونحتاج لعمل كثير من أجل تطوير المنظومة التحكيمية في مصر".

وأضاف: "نعيش فترة سيئة بل أسوأ من الموسم الماضي، فيتور بيريرا ليس موجود، ومشكلة كلاتنبرج كان في سفره المستمر خارج مصر، لو كان متواجدًا بصفة مستمرة كان سيكون أفضل كثيرا من الخبير البرتغالي الموجود حاليا، وهو موجود منذ 6 أشهر ولا يوجد أي جديد".

وزاد: "وجود حكم مصري في القمة المقبلة، يعتمد على قدرات الحكم الذي سيتم تعيينه لإدارة المباراة، نتمنى نجاح الحكم الذي سيتم تعيينه".

وأتم: "المرشحين الأبرز لإدارة القمة، سيكون محمد معروف ومحمود البنا ومحمود ناجي وأمين عمر، وبالنسبة لـ الفار قد يتواجد محمد عادل أو الغندور".

بيريرا يقرر اسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا قد قررت بشكل نهائي إقامة مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم 13 يوليو الجاري في الدوري الممتاز لطاقم تحكيم مصري.

حيث تمسكت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا بإسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلي طاقم تحكيم مصرى.

ورفض البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام استقدام طاقم تحكيم أجنبي رغبة من الخواجة في منح الفرصة لكوادر التحكيم المصري في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري:

أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين عن موعد مباراة القمة المقبلة بين الأهلي و الزمالك في الدوري الممتاز.

حددت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة عامر حسين، يوم 13 يوليو الجارى موعدًا لإقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر الدورى المصرى.

من المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الخميس 13 يوليو الجارى بتوقيت القاهرة، و الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولى بمدينة نصر.