تامر أمين يكشف مفاجأة حول انتقال إمام عاشور للأهلي (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إنه لديه معلومات من الكواليس بشأن حقيقة ضم النادي الأهلي للاعب إمام عاشور، وصفقات الأهلي الجديدة، خاصة بعد تداول حديث كثير على مواقع التواصل الاجتماعي أن النادي الأهلي يرغب في الحصول على خدمات إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لأهلي لن يضم إمام عاشور بنسبة 95%

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الإثنين أنه لديه معلومة من داخل الكواليس الأهلي لن يضم إمام عاشور بنسبة 95%، ولكن الأهلي سيستفيد من اللاعب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأهلي سيضم وليد الكارتي لاعب نادي بيراميدز كأحد صفقاته الصيفية، في مقابل ضم نادي بيراميدز لإمام عاشور.

وأردف: "الكلام ده من الكواليس خده مني وارميه في البحر لحد ما يتحقق ولكن الكلام ده أنا جايبه بمعلومات من داخل الكواليس".

كشفت تقارير صحفية دنماركية شرط ميتيلاند لبيع المصري إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، في ظل الأنباء التي تشير إلى رغبة الزمالك والأهلي في ضم اللاعب.

وذكرت صحيفة Tipsbladet الدنماركية أن هناك احتمالية لرحيل إمام عاشور عن ميتيلاند هذا الصيف.وأضافت "حتى لو تحلى ميتيلاند بالصبر تجاه عاشور، فإن اللاعب المصري لن يشارك مع الفريق لأنه غير مناسب لطريقة 4-4-2 التي ينتهجها المدرب توماس توماسبيرج".

وحسب الصحيفة ذاتها، إذا قرر ميتيلاند بيع عاشور، فإنه سيشترط الحصول على مبلغ أكبر من القيمة التي ضمه بها من الزمالك في يناير الماضي.وواصلت الصحيفة "رغم أن عاشور لم يقدم أداءً جيدًا في الفترة التي لعبها مع ميتيلاند كي يطالب النادي بسعر أعلى مما دفعه لضمه، إلا أن اللاعب لديه شعبية كبيرة في مصر سواء داخل أو خارج الملعب على منصات التواصل الاجتماعي".

ولفتت الصحيفة إلى اهتمام الزمالك والأهلي بالحصول على توقيع اللاعب.لكن في الوقت نفسه، أشارت إلى أنه "من الممكن أن يتمسك عاشور بالاستمرار مع ميتيلاند حيث يتبقى في عقده 4 أعوام أخرى".

وانضم عاشور إلى صفوف ميتيلاند قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي مقابل 3 ملايين دولار.

ورغم البداية المميزة بتسجيله هدفًا في مرمى سبورتنج لشبونة البرتغالي بالدوري الأوروبي في أول ظهور مع الفريق، إلا أن اللاعب المصري وجد صعوبة في اللعب بصفة منتظمة.وأعلن ميتيلاند أواخر أبريل الماضي إصابة عاشور ونهاية موسمه.وخاض صاحب الـ25 عامًا 8 مباريات مع الفريق الدنماركي في كل البطولات، سجل خلالها هدفين.