في العامين الماضيين ، بذلت Apple جهودًا متواصلة لجعل مستخدمي Android يتحولون إلى جانبها. تطلق عليها Apple اسم "مبدلات" وقد ذكرت في كثير من الأحيان - خلال مكالمات الأرباح الفصلية - أن الرقم آخذ في الارتفاع. في الشهر الماضي ، ادعى تقرير أن عدد مستخدمي Android ، الذين تحولوا إلى iOS ، قد ارتفع.

ذكر تقرير CIRP: "الأسباب متنوعة ومربكة ، وبالنسبة لبعض المشترين ، تشمل الرغبة في استخدام iMessage و FaceTime بين العائلة والأصدقاء". وزعم التقرير أن معدل أولئك الذين تحولوا إلى iOS قد تراوح بين 10-15٪ على مدى السنوات العديدة الماضية "وزاد قليلاً في الفصول العديدة الماضية".

هل تتساءل عن كيفية التبديل من Android إلى iPhone؟ لدى Apple دليل موارد مفصل يخبر مستخدمي Android بكيفية التبديل إلى iPhone. إليك كيفية القيام بذلك والأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار والتفاصيل الرئيسية الأخرى:

المتطلبات المسبقة

على جهاز Android الخاص بك ، تأكد من تشغيل Wi Fi.

قم بتوصيل جهاز iOS الجديد وجهاز Android الخاص بك بالطاقة.

إذا كنت تريد نقل إشارات Chrome المرجعية ، فقم بالتحديث إلى أحدث إصدار من Chrome على جهاز Android الخاص بك

ماذا تفعل على iPhone

قم بتشغيل جهاز iPhone الجديد الخاص بك وضعه بالقرب من جهاز Android الخاص بك.

على جهاز iPhone الخاص بك ، اتبع تعليمات الإعداد التي تظهر على الشاشة.

في شاشة البدء السريع ، انقر فوق الإعداد يدويًا ، ثم تابع اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة

ابحث عن شاشة التطبيقات والبيانات. ثم اضغط على نقل البيانات من Android.

ماذا تفعل على جهاز Android الخاص بك

على جهاز Android الخاص بك ، افتح تطبيق Move to iOS.

إذا لم يكن لديك تطبيق Move to iOS ، فيمكنك النقر فوق زر رمز الاستجابة السريعة الموجود على جهاز iOS الجديد الخاص بك ومسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام الكاميرا الموجودة على جهاز Android لفتح متجر Google Play.

اضغط على متابعة ، واقرأ الشروط والأحكام التي تظهر.

للمتابعة ، انقر فوق موافق.

عد إلى جهاز iPhone الخاص بك

على جهاز iOS الخاص بك ، انقر فوق "متابعة" عندما ترى شاشة "نقل من Android".

انتظر حتى يظهر رمز مكون من عشرة أو ستة أرقام.

تحقق من هاتف Android الخاص بك

على هاتف Android الخاص بك ، أدخل الرمز

ارجع إلى iPhone

سيقوم جهاز iOS الخاص بك بإنشاء شبكة Wi-Fi مؤقتة.

عندما يُطلب منك ذلك ، انقر فوق اتصال للانضمام إلى تلك الشبكة على جهاز Android الخاص بك.

انتظر حتى تظهر شاشة نقل البيانات

ماذا تفعل على كلا الهاتفين

على جهاز Android الخاص بك ، حدد المحتوى الذي تريد نقله وانقر فوق متابعة.

بعد انتهاء شريط التحميل على جهاز iOS الخاص بك ، انقر فوق تم على جهاز Android الخاص بك.

ثم انقر فوق "متابعة" على جهاز iOS الخاص بك واتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة

أشياء لتأخذها بالحسبان

حتى إذا أظهر جهاز Android الخاص بك أن العملية قد اكتملت - اترك كلا الجهازين بمفردهما حتى ينتهي شريط التحميل الذي يظهر على جهاز iOS الخاص بك.

احتفظ بأجهزتك بالقرب من بعضها البعض وتوصيلها بالطاقة حتى يكتمل النقل. قد يستغرق نقل المحتوى بين الجهازين بعض الوقت لأنه يعتمد على كمية البيانات التي تقوم بنقلها.

قد يستغرق النقل بأكمله بعض الوقت ، اعتمادًا على مقدار المحتوى الذي تقوم بنقله.

كل ما يتم نقله

جهات الاتصال ومحفوظات الرسائل وصور الكاميرا ومقاطع الفيديو وألبومات الصور والملفات والمجلدات وإعدادات إمكانية الوصول وإعدادات العرض وإشارات الويب وحسابات البريد ورسائل WhatsApp والوسائط والتقويمات.