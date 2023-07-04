الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قرية سعودية أهلها من علية القوم.. الجورة تحفة معمارية

قرية الحورة السعودية
قرية الحورة السعودية

انتشر خلال الساعات الأخيرة، عدد من الصور لإحدى قرى المملكة العربية السعودية، والتي ظهرت في أجمل صورة لها، في عدد من الصور الأفقية والجانبية والتي التقطها مصور ضوئي سعودي.

مصور يوثق جمال قرية سعودية

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قرية "الحوزة" في أجمل حلة لها، وهو ما أظهرته عدد من الصور بعدسة "علي مدشوش"، ووثق الصور المشاهد الجمالية للقرية من منازل ريفية بسيطة وبشكل راقي وتحيط بها الخضرة والجبال تظهر من كافة الجوانب.

وتحكي هذه القرية التراث والعراقة للبلدة القديمة، وتضم العديد من البيوت التاريخية التي تحكي جدرانها وأسوارها تاريخا، طراز عمراني في البنائي فريد وتراث أصيل، وتقع على ضفاف وادي العرين أعرق أودية المنطقة ويحيط بها سور على كامل القرية.

وقرية الحوزة إحدى القرى الأثرية التي اشتهرت ببيوت الطين المتراصة بشكل متقارب، ويوجد بهذه القرية العديد من القلاع والحصون الفريدة من نوعها كونها تميزت ببنائها الهندسي الشامخ، يظهر تاريخ المنطقة أيضا أن أهلها كانوا من علية القوم والتجار.

وتنتشر بهذه القرية العديد من القصور في المنطقة، وتتميز بشموخ عمراني تعكسه فخامة البناء.

 

ومباني قرية الحوزة تتنوع ارتفاعاتها ليصل بعضها إلى ستة أدوار تم بناءها من الطين وأسقف خشبية استخدم فيه "السدر والشوحط"، وهذه الطريقة تمنع تسرب الماء لسنين عديدة.

 

وأكد علي مدشوش، موثق صور قرية الحوزة، أن جمال هذه القرية جاذب للعين، ويعبر عن حضارتها القديمة، وتتميز القرية بالبناء المميز من الطين وتحتوي القرية على المنازل السكنية التي قد تصل إلى أربعة وخمسة أدوار.

 

وأوضح أن هذه القرية تطل على وادي العرين أحد أكبر الأودية بالمنطقة، وتميزت بالسوق الأسبوعي والذي يفد له العديد من أهالي تلك المناطق، وفقًا لـ"العربية".

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