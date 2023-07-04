الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

القنصلية المصرية بميلانو تحتفل بثورة 30 يونيو

احتفالية القنصلية
احتفالية القنصلية المصرية بميلانو

احتفلت القنصلية المصرية بميلانو بثورة ٣٠ يونيو، بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بميلانو وتورينو وبرجامو وعدد كبير من قناصل الدول العربية والأجنبية ولفيف من السياسين الايطالين. 

الجالية المصرية في أجواء احتفالية  

txt

الجالية المصرية في سويسرا تحتفل بعيد الأضحى

txt

الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية في الخارج بعيد الأضحى

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري المصري والإيطالي، وسط أجواء من السعادة والفرحة والسرور والاحتفال بثورة 30 يونيو، وحضر أعضاء المجلس الرئاسي للمنتدي المصري بإيطاليا، على رأسهم الدكتور وائل عبد القادر.

احتفالية القنصلية المصرية بميلانو
احتفالية القنصلية المصرية بميلانو
احتفالية القنصلية المصرية بميلانو
احتفالية القنصلية المصرية بميلانو

وتلقت السفيرة منال عبد الدايم، القنصل العام لجمهورية مصر العربية بميلانو بالغة العربية ثم الإيطالية واخيرا الإنجليزية نظر لوجود عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب.

 

والقي السياسي اللومباردي الايطالي كلمته باللغة الإيطالية والإنجليزية، وقامت القنصل العام منال عبد الدايم بقطع تورتة علم مصر وافتتح البوفيه بأحلي المأكولات المصرية اللذيذة.

مواد متعلقة

الجالية المصرية في سويسرا تحتفل بعيد الأضحى

الرئيس السيسى يهنىء الجالية المصرية المسلمة في رومانيا بحلول عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية في الخارج بعيد الأضحى

الجالية المصرية في فرنسا تحتفل بقدوم الرئيس السيسي لباريس وتعلن تأييدها له

استقبال أبناء الجالية المصرية للرئيس السيسي في فرنسا (فيديو)

احتفاء كبير من الجالية المصرية بنجمة الغناء الأوبرالي بالنمسا.. صور
الجريدة الورقية