القنصلية المصرية بميلانو تحتفل بثورة 30 يونيو

احتفلت القنصلية المصرية بميلانو بثورة ٣٠ يونيو، بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بميلانو وتورينو وبرجامو وعدد كبير من قناصل الدول العربية والأجنبية ولفيف من السياسين الايطالين.

الجالية المصرية في أجواء احتفالية

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري المصري والإيطالي، وسط أجواء من السعادة والفرحة والسرور والاحتفال بثورة 30 يونيو، وحضر أعضاء المجلس الرئاسي للمنتدي المصري بإيطاليا، على رأسهم الدكتور وائل عبد القادر.

احتفالية القنصلية المصرية بميلانو

احتفالية القنصلية المصرية بميلانو

احتفالية القنصلية المصرية بميلانو

احتفالية القنصلية المصرية بميلانو

وتلقت السفيرة منال عبد الدايم، القنصل العام لجمهورية مصر العربية بميلانو بالغة العربية ثم الإيطالية واخيرا الإنجليزية نظر لوجود عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب.

والقي السياسي اللومباردي الايطالي كلمته باللغة الإيطالية والإنجليزية، وقامت القنصل العام منال عبد الدايم بقطع تورتة علم مصر وافتتح البوفيه بأحلي المأكولات المصرية اللذيذة.