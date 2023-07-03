الصين ترد على حرب الرقائق الإلكترونية

ستفرض بكين ضوابط تصدير على عنصرين نادرين أساسيين لتصنيع أشباه الموصلات ، في رد انتقامي واضح بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا قيودًا على صادرات الرقائق إلى الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان يوم الاثنين إن الجاليوم والجرمانيوم سيخضعان لضوابط التصدير اعتبارًا من الأول من أغسطس "لحماية الأمن القومي والمصالح".

وقال البيان إن مصدري هذه المواد الخام سيحتاجون إلى التقدم للحصول على "إذن خاص من الدولة" لشحنها إلى خارج البلاد.

يستخدم الغاليوم والجرمانيوم في مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك رقائق الكمبيوتر والألواح الشمسية. كلاهما مدرج في قائمة الاتحاد الأوروبي للمواد الخام المهمة ، والتي تعتبر "حاسمة لاقتصاد أوروبا".

تعد الصين إلى حد بعيد أكبر منتج للغاليوم في العالم ومنتج ومصدر عالمي رائد للجرمانيوم ، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

هذا الإجراء هو أحدث تطور في المعركة العالمية للسيطرة على تكنولوجيا صناعة الرقائق ، وهو أمر حيوي لكل شيء من الهواتف الذكية والسيارات ذاتية القيادة إلى الحوسبة المتقدمة وتصنيع الأسلحة.



يأتي تحرك بكين بعد أيام فقط من إعلان الحكومة الهولندية قيودًا جديدة على تصدير بعض معدات أشباه الموصلات ، مما أثار رد فعل غاضبًا من بكين ، وفقًا لرويترز. تعني القواعد الجديدة أن ASML (ASML) ، أكبر شركة تقنية في أوروبا ، ستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على تراخيص تصدير للمنتجات المستخدمة في صناعة الرقائق الدقيقة.

كما اتخذت اليابان والولايات المتحدة خطوات للحد من وصول الشركات الصينية إلى الرقائق ومعدات صناعة الرقائق. فرضت إيطاليا الشهر الماضي عدة قيود على أكبر مساهم في Pirelli ، Sinochem ، لمنع وصول الحكومة الصينية إلى تكنولوجيا الرقائق الحساسة.

ألمحت افتتاحية يوم الاثنين في صحيفة مملوكة للدولة بارزة تشاينا ديلي إلى أن سياسة بكين الجديدة كانت انتقاما من تحركات مماثلة من قبل واشنطن وحلفائها.

ويمكن لمنتقدي القرار أن يسألوا حكومة الولايات المتحدة عن سبب امتلاكها لأكبر مناجم الجرمانيوم في العالم لكنها نادرا ما تستغلها. أو يمكن أن يسألوا هولندا لماذا أدرجت بعض المنتجات ذات الصلة بأشباه الموصلات ... في قائمة مراقبة الصادرات الخاصة بها ، قالت الافتتاحية.

يأتي إعلان الصين عن قيود التصدير الجديدة عشية زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بكين في الفترة من 6 يوليو إلى 9 يوليو ، وستلتقي يلين مع كبار مسؤولي الحزب الشيوعي ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة.