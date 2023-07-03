اعتداء جسدي على طفلة يهز لبنان

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على عدد من سكان لبنان خلال الساعات الأخيرة، وبالأخص منطقة عكار في شمال لبنان أمس، بعد وفاة الطفلة صاحبة الـ6 أعوام، نتيجة الاعتداء الجسدي التي تعرضت لها.

وزارة الصحة اللبنانية تباشر التحقيقات في وفاة الطفلة لين

وسيطر الحزن على أقاربها وأهل مدينتها خلال تشييع الطفلة لين طالب، ابنة الست سنوات، وتوفيت تلك الصغيرة بعد وصلت إلى المستشفى مصابة بفقر دم حادّ نتيجة النزيف،بعد تعرّضها لاعتداء جسدي متكرّر.

وعادت الطفلة لين إلى أحضان أمها خلال عيد الأضحى، وأمضت معها 8 أيام في منزل جديها، وعلى إثر ارتفاع درجة حرارتها تم نقل الطفلة إلى إحدى المستشفيات بالمنطقة، وعادت إلى المنزل مرة أخرى، إلا أن المرض مازال مسيطر عليها تدهورت مجددا، وتم نقلها مرة ثانية إلى مستشفى المنية الحكومي، وفارقت الحياة سريعًا.

وتباشر وزارة الصحة اللبنانية التحقيق اللازم في ظروف الوفاة مع المعنيين لتبيان أسبابها، بعد التأكيد على أن الطفلة نقلت مرتين متتاليتين إلى مستشفى المنية.

وبحسب ما خرج في التقارير الطبية لوفاتها، أن الطفلة صاحبة الست أعوام وجد على جسدها أثار كدمات على وجهها وتورّم بالشفتين.