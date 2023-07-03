إعلامي إخواني يفضح ملف تخابر الجماعة .. أجهزة أجنبية استدعت إبراهيم منير

فضح إعلامي مصري منشق عن الإخوان، الجماعة وملف تخابر قادتهم مع جهات أجنبية وسرد التفاصيل كاملة، بالإضافة إلى دور القيادي الإخواني الراحل إبراهيم منير، المرشد العام للجماعة وقتها.

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وكانت السلطات التركية قد قررت ترحيل المذيع حسام الغمري، بعدما قيدت إقامته لفترة؛ بسبب تحريضه ضد مصر.

إعلامي إخواني يفضح ملف تخابر الجماعة

وبث الغمري مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على السوشيال ميديا، ليسرد قصة ملف تخابر قادة الجماعة مع دول أجنبية، قائلا "قادة الجماعة عقدوا اجتماعا في اسطنبول قبل سنوات حضره إبراهيم منير المرشد العام للجماعة وقتها وقائد جبهة لندن، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة وقتها وقائد جبهة اسطنبول، قبل أن تتفاقم الخلافات بينهما وتحدث الانشقاقات".

وأضاف "حضر ذاك الاجتماع 8 من القيادات الأخرى، ناقشوا فيه دور محمد كمال قائد اللجان النوعية المسلحة للجماعة في مصر، حيث كان هناك رأيان حول دوره وطبيعة عمليات العنف التي يقوم بها ضد الدولة المصرية لحساب الجماعة، وتحدث إبراهيم منير موجها حديثه للحاضرين مؤكدا بأنه في حال سألته المخابرات الغربية عن هذه التفاصيل لأعطاهم كافة المعلومات".

وعاد الغمري بذاكرته يفضح مخططات الجماعة، مؤكدا أن مرشد الجماعة وبعد اعترافه بتقديم معلومات لأجهزة مخابرات غربية أكد أن تلك الأجهزة كانت تستدعيه بشكل متكرر لاستجوابه والحصول على معلومات منه.

كما ألمح إلى دور تخابري تقوم به فضائية "مصر الآن" التابعة للجماعة والتي كانت تبث من تركيا، مشيرا إلى أن الجماعة أغلقت تلك الفضائية في ذروة نجاحها، في حين كذبوا وقالوا إن تركيا هي التي طلبت منهم ذلك، وهو ما لم يحدث.

ولفت إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن قادة الإخوان يتلقون التعليمات من أجهزة مخابرات الدول التي يقيمون فيها.