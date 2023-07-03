غرور أحمد سعد يثير أزمة في تونس ومسئول كبير يتدخل .. فيديو

قالت حنان الشقراني، ممثلة وإعلامية تونسية، إن الشعب التونسي يعشق صوت المطرب أحمد سعد، وشارك في مهرجان الرمال بمدينة بنزت، وذلك في دورتها الثانية، وكانت هي مقدمة الحفل.

وأضافت أنه كان هناك تعامل سيء من مدير أعمال أحمد سعد، وهو لا يمثل الشعب المصري، لأن هناك فرقة كانت برفقته مثلت المصريين أجمل تمثيل، وهذا الشخص رفض أن يتحدث مع الصحفيين.

ونوهت خلال مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، إلى أن ما أحدث أزمة كبيرة هو أن مديرة المهرجان حاولت التحدث إليه، لكنه قال لها اخرسي أنتِ لا تعرفين كيف تدير مهرجانا.

وأكدت: “لم يكن هناك ما يلزم أحمد سعد في عقد الحفل بأن يتحدث إلى الصحفيين، لكن هذا الأمر كان يجب أن يحدث بالمحبة، وكان أحمد سعد متشنجا، وقال لمديرة المهرجان اخرسي، وما أحدث المشكلة هو ضيق الوقت، حيث تأخر عن الجمهور لمدة ساعة إلا ربع، وكان الجمهور غاضبا ومتشنجا”.

وأوضحت أن مديرة المهرجان ليست معتادة على استضافة النجوم الكبار، نتحدث عن الدورة الثانية من المهرجان، لكن أي مهرجان به أخطاء، وجلّ من لا يخطئ، نحن نحب أحمد سعد، لكن كان عيبا أن يقول لمديرة المهرجان اخرسي.

إخلال بالتعاقد

فيما قال ماهر همامي نقيب المهن الموسيقية في تونس، إن العائلة الموسيقية في تونس تكن للفنان المصري أحمد سعد كل الاحترام، فهو قيمة فنية وصاحب صوت شجي وتُرفع له القبعة في الجانب الطربي.

وأضاف أن أحمد سعد يملك صوتا من أحلى الأصوات العربية والمصرية التي يفتخر بها الشعب التونسي، حيث تابع عدد كبير من الموسيقيين التوانسة وصوله إلى تونس.

وتابع: "هناك اتفاق مع نقابة المهن الموسيقية مع مصر من خلال اتحادات النقابية العربية، للتعامل في حالة وجود تجاوزات تقع لموسيقيين تونسين في مصر أو موسيقيين مصريين في تونس، وفي حالة أحمد سعد، تدخلت نقابة المهن الموسيقية في تونس ورفعت شكوى إلى النقابة المصرية".

وأكد: "اتصلت بنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بالأمس، وطلب مني شكوى مدققة لفتح تحقيق في الاعتداء اللفظي، ونعترف بسوء تنظيم المهرجان في تونس، فالجهة المنظمة غير محترفة، ونعترف أيضا بأن هناك إخلال بالعقود، فهو لم يكن ملزما بالندوة الصحفية، ولكنه كان عليه أن يكون متعقلا وألا يتحدث إلى مديرة المهرجان بهذه الطريقة".