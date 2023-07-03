سمير فرج: الإخوان خططوا لمنح جزء من سيناء لإسرائيل

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن هدف جماعة الإخوان الإرهابية كان تدمير القوات المسلحة المصرية، لافتا إلى أن الفريق السيسي انحاز للشعب المصري في بيان 3 يوليو 2013.

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وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ولاء القوات المسلحة للوطن قبل أي شيء".

وتابع "جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترغب في إنشاء ميليشيا على غرار قوات إيران.. والإرهابي خيرت الشاطر كان يرغب في الانتقام من جهاز أمن الدولة، وفشل في اختراق جهاز المخابرات العامة المصرية وفشل أيضا في اختراق جهاز الشرطة المصرية".

تدمير القوات المسلحة

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لهدم وتدمير القوات المسلحة، وتكوين حرس ثوري، موازيا للحرص الثوري الإيراني، لافتا إلى أن جماعة الإخوان كانت تنسق مع عناصر إيرانية، لتكوين الحرس الثوري الموازي للحرس الثوري في إيران، وكانت هناك مطالب بإرسال إخوان لإيران لتدريبهم وعودتهم لمصر لمرة أخرى لإنشاء الحرس الثوري.

وأوضح اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "القوات المسلحة نجحت في تدمير أنفاق سيناء، والقضاء على الإرهابيين، وهيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا السابقة اعترفت أن الإخوان خططوا لمنح جزء من سيناء لإسرائيل".

واستكمل اللواء سمير فرج، أن الأمم المتحدة أشادت بجهود مصر في مكافحة الإرهاب في سيناء، واعترفت بنجاحها في دحر الإرهاب، مؤكدا "الرئيس السيسي هدفه الأساسي التنمية، وهناك 400 ألف فدان يتم زراعتها حاليا في سيناء".