عاجل
طرح السيارات الكهربائية في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة إعلامي إخواني يفضح ملف تخابر الجماعة .. أجهزة أجنبية استدعت إبراهيم منير سماعات الرأس تدمر الجمجمة وتهدد بفقدان السمع .. الطب يحسم الجدل أهم 7 نصائح غذائية لمرضى السكرى أثناء الحمل السودان يشتعل مُجددًا والجيش يُطالب المدنيين بالتطوع
الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

سمير فرج: الإخوان خططوا لمنح جزء من سيناء لإسرائيل

اللواء دكتور سمير
اللواء دكتور سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن هدف جماعة الإخوان الإرهابية كان تدمير القوات المسلحة المصرية، لافتا إلى أن الفريق السيسي انحاز للشعب المصري في بيان 3 يوليو 2013.

اقرأ أيضا.. خبير عسكري يكشف أهمية زيارة السيسي لجيبوتي.. لديها 6 قواعد عسكرية (فيديو)

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ولاء القوات المسلحة للوطن قبل أي شيء".

txt

قمة جدة| اللواء سمير فرج يكشف عن سبب حضور زيلينسكي

txt

سمير فرج يكشف تفاصيل أعظم معركة في تاريخ الصاعقة.. فيديو

وتابع "جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترغب في إنشاء ميليشيا على غرار قوات إيران.. والإرهابي خيرت الشاطر كان يرغب في الانتقام من جهاز أمن الدولة، وفشل في اختراق جهاز المخابرات العامة المصرية وفشل أيضا في اختراق جهاز الشرطة المصرية".

تدمير القوات المسلحة

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لهدم وتدمير القوات المسلحة، وتكوين حرس ثوري، موازيا للحرص الثوري الإيراني، لافتا إلى أن جماعة الإخوان كانت تنسق مع عناصر إيرانية، لتكوين الحرس الثوري الموازي للحرس الثوري في إيران، وكانت هناك مطالب بإرسال إخوان لإيران لتدريبهم وعودتهم لمصر لمرة أخرى لإنشاء الحرس الثوري.

وأوضح اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "القوات المسلحة نجحت في تدمير أنفاق سيناء، والقضاء على الإرهابيين، وهيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا السابقة اعترفت أن الإخوان خططوا لمنح جزء من سيناء لإسرائيل".

واستكمل اللواء سمير فرج، أن الأمم المتحدة أشادت بجهود مصر في مكافحة الإرهاب في سيناء، واعترفت بنجاحها في دحر الإرهاب، مؤكدا "الرئيس السيسي هدفه الأساسي التنمية، وهناك 400 ألف فدان يتم زراعتها حاليا في سيناء".

 

مواد متعلقة

سمير فرج يكشف تفاصيل أعظم معركة في تاريخ الصاعقة.. فيديو

قمة جدة| اللواء سمير فرج يكشف عن سبب حضور زيلينسكي

اللواء سمير فرج يكشف لـ الوفد أسباب أزمة السودان والعنصر المغذي للصراع

سمير فرج يتحدث عن "معركة الوعي " ندوة بجامعة سوهاج

اللواء سمير فرج حاضرًا فى سوهاج

اللواء سمير فرج يشكر السيسي لإطلاق اسمه على محور جديد بالأقصر
الجريدة الورقية